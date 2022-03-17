Депутаты Заксобрания рассмотрят новый пакет мер по поддержке предпринимателей

Депутаты парламента Пермского края на мартовском пленарном заседании рассмотрят ряд важных законопроектов. Речь в первую очередь о новом пакете мер по поддержке предпринимателей, разработанном правительством региона. Он предполагает снижение до минимальных значений ставок по упрощенной система налогообложения, расширение области действия инвестиционных налоговых вычетов, а также компенсацию ставок по кредитам, выданным до 1 марта. Кроме того, предлагается дофинансировать программу компенсации затрат на оборудование и обеспечить предпринимателям доступ к микрозаймам под 5%. Отдельной темой станут поправки в краевой бюджет. Они должны учесть вышеназванные нововведения, а также обеспечить индексацию зарплат бюджетников, социальных выплат и стипендий. Кроме того, планируется увеличить расходы на догазификацию, теплоснабжение, борьбу с COVID-19 и развитие территорий.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Считаю, что, несмотря на напряженные экономические реалии, жизнь не останавливается: власти должны продолжать обеспечивать комфорт и безопасность для жителей региона. Также искренне надеюсь, что принятые изменения в бюджет будут способствовать стабилизации экономической ситуации в регионе».