В Перми прошла акция «Крымский мост»
Руслан Шамсутдинов, руководитель ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»: "Сегодня как никогда важно объединиться вокруг той повестки, которая сопровождает нашу сегодняшнюю жизнь. Наше внутреннее единение подчеркивает то, что мы поддерживаем курс, проводимый нашими властями в эти сложные дни".
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