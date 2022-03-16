«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.03.2022
Авария на теплосетях в Соликамске. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной
Продление маршрута «Ласточек» из Краснокамска увеличило пассажиропоток на 43%
Анастасия Смирнова стала победителем заключительных этапов Кубка России по могулу
Жители Прикамья делятся фото световых столбов
Станислав Аврончук и Павел Миков отвечают на вопросы о социальных выплатах
Из-за аварии на Соликамской ТЭЦ проблемы с теплоснабжением испытывают более пяти тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 350 тысяч
Режим работы горячей линии УФАС изменился
МФЦ принимают граждан без предварительной записи
"Кулинарные фантазии": ребята из детских домов продемонстрировали кулинарные таланты
В Прикамье задержан закладчик наркотиков
19 апреля в Перми откроется конкурс артистов балета «Арабеск»
Больница №2 получила новый рентгенодиагностический комплекс
В Лёвшино открылся новый корпус школы №79
В России стартует очередной этап туристического кешбэка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.03.2022
Студенты Педуниверситета смогут проходить стажировки в «Артеке»
В Перми откроется три новых пункта выдачи сертификатов на отдых и оздоровление детей
Синоптики: говорить о начале таяния снега еще рано
Из кондукторов - в контролеры. В Перми штат ревизоров увеличат вдвое
В Челябинской области обнаружили тело пропавшего пермского туриста
В Прикамье выбирают лучшую команду края, спасающую людей при ДТП
Приставы предупредили о новом виде мошенничества
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье задержан закладчик наркотиков
19 апреля в Перми откроется конкурс артистов балета «Арабеск»
Больница №2 получила новый рентгенодиагностический комплекс
В Лёвшино открылся новый корпус школы №79
В России стартует очередной этап туристического кешбэка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.03.2022
COVID-19 в Прикамье исполнилось 2 года
В микрорайоне Любимов началось заселение еще одной высотки
В УФАС порекомендовали не закупать товары впрок
К концу недели в Прикамье ожидается потепление
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