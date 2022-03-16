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В Прикамье задержан закладчик наркотиков
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали молодого человека при попытке сбыта запрещенных веществ. В сотовом телефоне подозреваемого оперативники обнаружили информацию о тайниках-закладках, из которых было изъято 39 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения.
По ходатайству следствия в отношении молодого человека судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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