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19 апреля в Перми откроется конкурс артистов балета «Арабеск»

Семнадцатый по счету российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой пройдет в открытом формате на сцене Пермского театра оперы и балета с 19 по 30 апреля, сообщили в Министерстве культуры Прикамья.
В этом году открытие «Арабеска» посвящено легендарному импресарио Сергею Дягилеву, 150-летие которого в 2022 году празднует весь мир. К юбилейной дате народный артист СССР и РФ Владимир Васильев готовит проект под названием «Дягилев. Hommage» – премьера и будет открывать конкурс 19 апреля.
Традиционно «Арабеск» будет проводиться по двум возрастным группам: в младшей группе выступят артисты от 13 до 17 лет включительно, в старшей группе – от 18 до 25 лет включительно. В рамках второго тура пройдет конкурс современной хореографии.
В этот раз на ежегодный конкурс поступило 245 заявок из 17 стран мира.
Билеты на события «Арабеска» можно приобрести на сайте. О возможных изменениях в ходе проведения конкурса будет сообщаться в социальных сетях театра.

Опубликовано: 16.03.2022 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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