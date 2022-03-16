Пермская городская клиническая больница №2 получила новый рентгенодиагностический комплекс. Он уже смонтирован, проходит настройку и в скором времени начнёт работу. В Минздраве подчеркивают, что данное оборудование полностью отечественное, а значит ремонтопригодно и дешевле своих зарубежных аналогов.Исследовать можно любой орган, говорит Людмила Шумакова. При этом цифровое оборудование подразумевает высокое качество изображения, что для врачей очень важно. Кроме того, идёт автоматический расчёт дозы облучения - в зависимости от габаритов пациента.Людмила Шумакова, врач-рентгенолог высшей категории: "То есть у нас два фактора - диагностика и доза облучения. Имеет преимущество и врач при проведении обследования, и пациент, которому это обследование проводят". Это новый стационарный рентгенодиагностический комплекс, который поступил во вторую городскую клиническую больницу по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Сейчас идёт настройка, и важный нюанс - оборудование отечественного производства.Константин Кислицын, и.о. заместителя главного врача ГКБ № 2: "Ценность в том, что мы имеем импортозамещение - оно дешевле, оно доступней, в-третьих, оно ремонтопригодно, то есть его проще обслуживать, и мы получили его своевременно, и это очень хорошо".А потребность в диагностическом оборудовании есть, говорят специалисты. Пациентам необходимо проводить обследования. Так что это направление актуально, и со своей стороны региональные власти оказывают медикам всестороннюю поддержку. Программа модернизации первичного звена здравоохранения охватывает весь край без исключения. Это только один из примеров. Медицинские учреждения укомплектовываются оборудованием разного назначения.Глава региона Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием - одно из основных направлений, от этого напрямую зависит качество оказания медицинской помощи.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вопросы модернизации первичного медицинского звена, ремонт объектов медицинских, строительство новых объектов, конечно, могу сказать, что колоссальный объём работы. И ожидание населения от того, что мы с вами делаем, тоже очень большое".Почти два миллиарда рублей предусмотрено в этом году для реализации региональной программы, оборудование уже поступает в поликлиники и больницы. Комплекс в ГКБ № 2 скоро начнёт работу, проводить на нём будут до 150 обследований в день.