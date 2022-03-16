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В Лёвшино открылся новый корпус школы №79
Церемония разрезания красной ленточки в виртуальном актовом зале на сцене настоящего актового зала в обновленном корпусе 79-й школы – впечатляет и ещё раз подчеркивает – здесь изучают техно-предпринимательство.
Как обогатилась техническая база, и преобразилось всё вокруг, во время экскурсии по зданию, оформленному в индустриальным стиле лофт, оценил глава Перми Алексей Дёмкин.
Венера Веселухина, директор школы №79: "Наша сегодня задача научить ребят пользоваться виртуальной реальностью не только для игр, но и в первую очередь в учебной деятельности".В новом корпусе есть современная библиотека, шахматный клуб, студии ТВ, фото- и звукозаписи, кабинет робототехники и 3D-моделирования, где уже школьники создают полезные вещи, например, подставки под телефон.
В трехэтажном здании по улице Цимлянской, 4 будут учиться более 700 ребят с 5 по 11-й классы. Что важно – в одну смену. Венера Веселухина, директор школы №79: "Основная концепция – это технология предпринимательства, где мы даже учим ребят монетизировать ремесло, то, что они смогут сами выдать продукт, а потом это продать".
Капремонт корпуса начался в мае 2020-го. На приведение в порядок здания и закупку оборудования было выделено более 270 млн рублей из городского бюджета. Алексей Дёмкин, глава Перми: "То, как оборудуются сегодня школы города Перми – это правильная реализация наших идей и замыслов, правильное вложение денежных средств, мы вкладываем деньги в наших детей, в наше будущее".
Строительство новых школ, а также переоснащение оборудованием действующих – одно из важнейших направлений работы городских и краевых властей. Недавно открылся корпус школы «СинТез» в Кировском районе. На очереди – корпус гимназии №17, в этом году запланировано начало строительства новых корпусов гимназии №33 на Островского и школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина. Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Все ученики, все преподаватели, все родители во всех районах Перми должны иметь возможность учиться в новых современных школах, отвечающих требованиям качественного образования наших детей".
Помимо учебных классов в 79-й школе есть тренажерный зал и даже боксерский ринг, где смогут заниматься все желающие.
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