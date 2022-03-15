COVID-19 в Прикамье исполнилось 2 года

Пандемия коронавируса отметила в Пермском крае вторую годовщину. Официально 13 марта 2020 года был поставлен первый в регионе диагноз COVID-19. Это был так называемый привозной случай. Сегодня завершается уже пятая волна. И многие практически забыли о существовании опасного вируса, распространившегося по всему миру. Но он никуда не делся, в больницах Прикамья по-прежнему умирают люди.За пол рабочих дня три человека пришли, чтобы вакцинироваться, посчитала Светлана. Разной вакцины в поликлинике достаточно, а вот наплыва и ажиотажа не наблюдается, говорят сотрудники - не то, что, например, год назад.Светлана Сидорова, медсестра: "Было очень большое количество народа, больше ста человек за смену".Сейчас в прививочных кабинетах всё успевают, а сам коронавирус пошёл на спад - за минувшие сутки в Прикамье выявили чуть больше 1300 случаев заражения. Общее число заболевших приближается к 350 тысячам. Если говорить о темпах вакцинации - полностью привились более миллиона трёхсот тысяч человек. Анна Кердемелиди, врач-эпидемиолог ГКП № 4: "По ощущениям, что заболеваемость медленно, но уходит. Думаю, навсегда не уйдёт коронавирус".И уже два года, как коронавирус появился в Пермском крае - первый случай был официально зафиксирован в Перми 13 марта 2020 года, нулевым пациентом оказался мужчина, вернувшийся из Франции. А за два месяца до этого такую картину можно было наблюдать в Большом Савино - так встречали борт из Китая, где вирус уже свирепствовал вовсю.Прошло ещё немного времени, количество заболевших росло, и 2 апреля Пермский край отправился на полную самоизоляцию, улицы практически опустели. Параллельно медицинские учреждения учились работать по-новому - появились красные зоны, потребовались специальная одежда, оборудование, в частности аппараты ИВЛ, а ещё терпение и выдержка. Обязательными стали маски, перчатки, дезинфицирующие средства - вплоть до того, что начали обрабатывать автобусы, трамваи и даже улицы. А во второй половине 2021 года в обиходе появилось слово QR-код - без него с начала октября оказались неприступными кафе и рестораны, бассейны, клубы, торговые центры, кинотеатры.И так уже пять волн - самый серьёзный пик пришёлся на февраль - месяц назад фиксировали пять с половиной тысяч заболевших. Сейчас в разы меньше. И точно так же, как в своё время отменили полную самоизоляцию, пока что отменили и QR-коды.Что остаётся неизменным, это требование носить маски, не зря их называют средствами индивидуальной защиты. Хотя если осмотреться по сторонам, становится понятно, что не все эти требования соблюдают, что опять же не совсем правильно, по словам специалистов.Вирус отступил, но не исчез, напоминают эпидемиологи, а маска может помочь, точно так же, как и вакцинация. Ведь сдаваться болезнь не намерена - новости об очередной вспышке приходят из Китая, оттуда, где когда-то всё началось, и продолжается уже два года в мировом масштабе.