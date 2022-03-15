В микрорайоне Любимов началось заселение еще одной высотки

В Березниковском микрорайоне Любимов началось заселение еще одной высотки. Темпы работ здесь весьма ускорились. В плане - завершить строительство полностью до конца этого года. Ускорить возведение домов на правобережье удалось после инициативы губернатора Дмитрия Махонина по смене команды в «Корпорации развития Пермского края» и изменения подходов к строительному процессу.Алексей Поляшов, директор по строительству АО «Корпорация развития Пермского края»: "Была замена подрядчиков по различным причинам. Основной проблемой было отставание от сроков строительства и неспособность организовать здесь строительный процесс. Сегодня это дом на Дощеникова, 3, мы его построили и ввели в эксплуатацию". В прошлом году в жилом комплексе сдано рекордное количество новостроек – 6 многоэтажек общей площадью более 65 тысяч квадратных метров. Квартиры в них получили больше двух тысяч жителей Березников.С 2014 года в ЖК «Любимов» переехали 10 тысяч человек. Построено 20 домов, включая Дощеникова, 3, где в ближайшее время свои жилищные условия улучшат более 230 семей.При этом возведение жилья синхронизировано с созданием всего самого необходимого для комфортной жизни.Наталья Лежнева, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники: "Построено два детских сада, в этом учебном году открыта очень современная школа, развиваем транспортную и дорожную инфраструктуру".В рамках рабочего визита в Пермский край премьер-министр Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость завершения переселения жителей Березников в кратчайшие сроки. В «Корпорации развития Пермского края» заявили, что в микрорайоне планируется полностью завершить строительство до конца 2022 года – это ещё 9 жилых домов, которые на данный момент, что называется, в работе. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Естественно, мы увеличиваем темпы и строим социальные объекты и при получении необходимой федеральной поддержки. Все люди, которые попали в эту непростую ситуацию, улучшат свои жилищные условия. В общем-то, оформляется социальная инфраструктура, которая сделает проживание людей комфортным".Выдача ключей новосёлам на Дощеникова, 3 продолжится по графику. Те, кто уже получили все документы, начнут переезжать в новые квартиры в ближайшее время.