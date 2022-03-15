«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.03.2022
Студенты Педуниверситета смогут проходить стажировки в «Артеке»
В Перми откроется три новых пункта выдачи сертификатов на отдых и оздоровление детей
Синоптики: говорить о начале таяния снега еще рано
Из кондукторов - в контролеры. В Перми штат ревизоров увеличат вдвое
В Челябинской области обнаружили тело пропавшего пермского туриста
В Прикамье выбирают лучшую команду края, спасающую людей при ДТП
Приставы предупредили о новом виде мошенничества
В Чусовом перед судом предстанет автоледи, сбившая дорожного рабочего
В феврале в Перми родилось 892 ребенка
За сутки в Прикамье выявлено 1 005 случаев коронавируса
Как россиянам уйти на кредитные каникулы
16 марта пройдет "прямая линия" по социальным выплатам
В Прикамье вынесли приговор группе спортсменов-вымогателей
Подводные пловцы вернулись с медалями с международных и российских стартов
COVID-19 в Прикамье исполнилось 2 года
В микрорайоне Любимов началось заселение еще одной высотки
В УФАС порекомендовали не закупать товары впрок
В микрорайоне Крохалева и на Гайве отключат воду
К концу недели в Прикамье ожидается потепление
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.03.2022
Гости "Хохловки" знакомятся с народными играми
Много музыки и новые звёзды. В Перми завершился Фестиваль Дениса Мацуева
Механико-математический факультет ПГНИУ отмечает День числа π
Поблажек не будет. Как оплатить проезд в общественном транспорте
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
COVID-19 в Прикамье исполнилось 2 года
В микрорайоне Любимов началось заселение еще одной высотки
В УФАС порекомендовали не закупать товары впрок
К концу недели в Прикамье ожидается потепление
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.03.2022
В Перми спасатели помогли собаке выбраться из Камы
«Ледовый сезон» завершился
В Прикамье за сутки выявлено 1 307 заболевших COVID-19
В Березниках заселяют новый дом в ЖК «Любимов»
Губернатор оценил реализацию инвестиционных проектов в Нытве
Добавить комментарий: