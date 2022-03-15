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В УФАС порекомендовали не закупать товары впрок
В ведомстве официально озвучили причину, по которой сегодня с полок магазинов исчезли дешевые крупы, макароны, сахар и соль.
Дмитрий Шилов, заместитель руководителя управления Пермского УФАС России: "Из-за ажиотажного покупательского спроса, когда дешевые товары быстро раскупили, на полках в магазинах остались продукты премиум-класса соответствующей стоимости. Поэтому мониторинг минимальных цен на некоторые продовольственные товары при существенном изменении ассортимента, оставшегося на полках, показывает рост цен, который не отражает реальной динамики. Сахар с минимальным ценником в магазинах отсутствует из-за того, что торговые сети не успевают доставлять товар со складов и выкладывать его на полки по причине пятикратного увеличения спроса со стороны покупателей. Рекомендуем гражданам трезво оценивать свои потребности и не закупать товары впрок. Это позволит магазинам восполнить ассортимент и обеспечить наличие продуктов по минимальным ценам".
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