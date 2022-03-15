В УФАС порекомендовали не закупать товары впрок

В Пермском УФАС России заявили, что ждут уже в ближайшее время стабилизации цен на социально значимые продукты первой необходимости. То есть дешевый сахар и гречка вот-вот вернутся на прилавки. Но пока их там нет физически, признают антимонопольщики. Они уверены, что товар еще не успели подвезти со складов. Но пообещали, что если с ликвидацией временного дефицита цены не станут прежними, жестко разберутся со всеми - и с продавцам, и с поставщиками.В ведомстве официально озвучили причину, по которой сегодня с полок магазинов исчезли дешевые крупы, макароны, сахар и соль.Дмитрий Шилов, заместитель руководителя управления Пермского УФАС России: "Из-за ажиотажного покупательского спроса, когда дешевые товары быстро раскупили, на полках в магазинах остались продукты премиум-класса соответствующей стоимости. Поэтому мониторинг минимальных цен на некоторые продовольственные товары при существенном изменении ассортимента, оставшегося на полках, показывает рост цен, который не отражает реальной динамики. Сахар с минимальным ценником в магазинах отсутствует из-за того, что торговые сети не успевают доставлять товар со складов и выкладывать его на полки по причине пятикратного увеличения спроса со стороны покупателей. Рекомендуем гражданам трезво оценивать свои потребности и не закупать товары впрок. Это позволит магазинам восполнить ассортимент и обеспечить наличие продуктов по минимальным ценам".