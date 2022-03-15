К концу недели в Прикамье ожидается потепление
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Пермском крае сохранится холодная погода, однако уже к концу недели ожидается потепление. С понедельника по среду характер погоды существенно не изменится: по ночам столбик термометра будет опускаться до −20 градусов, днём ожидается −3…−9 градусов. К четвергу в край начнёт поступать более тёплый воздух: уже в пятницу дневная температура будет близка к нулю, а в выходные начнёт подниматься до +5. При этом в ночные часы ожидается −10...−15 градусов. Существенных осадков на неделе не предвидится - их количество составит не более 20-40% от нормы.
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