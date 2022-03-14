«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.03.2022
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В Прикамье за сутки выявлено 1 307 заболевших COVID-19
В Березниках заселяют новый дом в ЖК «Любимов»
Губернатор оценил реализацию инвестиционных проектов в Нытве
В Прикамье пройдет зимняя Спартакиада трудящихся
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.03.2022
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