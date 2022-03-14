В Перми спасатели помогли собаке выбраться из Камы
Как рассказали в Пермской городской службе спасения, специалисты группы оперативного реагирования эвакуировали собаку на берег, используя лодку и спасательные костюмы. После спасения собаку передали в руки волонтеров.
Жителям напоминают, что, если они стали свидетелями того, что кто-то на глазах провалился под лёд или кому-то на льду стало плохо, необходимо немедленно вызвать спасателей по телефону «112».
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