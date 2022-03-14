← В Прикамье за сутки выявлено 1 307 заболевших COVID-19
«Ледовый сезон» завершился
В Перми проходит онлайн-голосование за каток, который больше всего нравится жителям. Проголосовать можно следующими способами:
– на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее». Для этого нужно нажать на кнопку «Участвовать» на баннере «Мой выбор, мое будущее» и авторизоваться через учётную запись портала «Госуслуги» (ввести логин и пароль от личного кабинета портала «Госуслуги»);
– на главной странице портала «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование». Для этого необходимо нажать кнопку «Подробнее» в разделе «Общественное голосование», далее на ссылку «Перейти к опросу».
Голосование доступно для граждан, которые зарегистрированы и проживают в Перми, в соответствии с данными на портале «Госуслуги». Продлится онлайн-опрос до 24 марта.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье за сутки выявлено 1 307 заболевших COVID-19
В Березниках заселяют новый дом в ЖК «Любимов»
Губернатор оценил реализацию инвестиционных проектов в Нытве
В Прикамье пройдет зимняя Спартакиада трудящихся
В Перми открывается городская ярмарка фермерских продуктов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.03.2022
Суд оставил на свободе пермяка, который на папином "Лексусе" сбил насмерть девушку
Не забудьте "пластик". Пермяки не могут оплачивать проезд с помощью Apple Pay и Google Pay
Жителей Кировского района предупредили о перебоях с водоснабжением
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.03.2022
Добавить комментарий: