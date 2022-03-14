«Ледовый сезон» завершился

В этом сезоне в рамках проекта "Ледовый сезон" работали 8 муниципальных открытых катков. В бесплатные часы работы муниципальные катки посетило более 20 тысяч человек. Рекордсменом этого года стал стадион «Юность», здесь в рамках «Ледового сезона» бесплатно покатались более 9,5 тысяч человек. На втором месте – стадион «Гайва» с посещаемостью более 4 тысяч человек. Также в рамках проекта бесплатные катания были организованы на городских открытых катках «Авангард», «Юность», «Фаворит», «Спутник», «Победа», «Молния», каток у «Гознака».В Перми проходит онлайн-голосование за каток, который больше всего нравится жителям. Проголосовать можно следующими способами:– на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее». Для этого нужно нажать на кнопку «Участвовать» на баннере «Мой выбор, мое будущее» и авторизоваться через учётную запись портала «Госуслуги» (ввести логин и пароль от личного кабинета портала «Госуслуги»);– на главной странице портала «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование». Для этого необходимо нажать кнопку «Подробнее» в разделе «Общественное голосование», далее на ссылку «Перейти к опросу».Голосование доступно для граждан, которые зарегистрированы и проживают в Перми, в соответствии с данными на портале «Госуслуги». Продлится онлайн-опрос до 24 марта.