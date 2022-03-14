В Прикамье за сутки выявлено 1 307 заболевших COVID-19
По состоянию на утро 14 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 426 203 человека. 1 365 030 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 171 пациент. Из них 57 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 534 человека.
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