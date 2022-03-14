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В Березниках заселяют новый дом в ЖК «Любимов»
Процедура выдачи ключей будущим собственникам квартир производится в соответствии с графиком. Уточнить дату приемки собственники жилья могут в офисе Корпорации развития Пермского края (КРПК) в Березниках (Советская площадь, 3) либо по тел. 8 (3424) 23-23-08.
В 2021 году в ЖК «Любимов» сдано рекордное количество объектов – шесть домов общей площадью 73,4 тыс. кв. метров. Новые квартиры в них уже получили более 2,2 тыс. жителей Березников. В микрорайоне для переселения продолжается возведение еще девяти объектов жилищного строительства.
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