Губернатор оценил реализацию инвестиционных проектов в Нытве
Среди них компания «Латофлекс Плюс», которая реализует инвестиционный проект по созданию производства лущеного шпона, который востребован на фанерных комбинатах. В настоящее время здесь завершено строительство производственной площадки и начался монтаж оборудования. Кроме того, подписан муниципальный контракт на строительство котельной за счет софинансирования Фондом развития моногородов. К осени 2022 года компания планирует запустить полный цикл производства лущеного шпона и создать 33 рабочих места.
Еще один резидент ТОСЭР, который успешно запустил инвестиционный проект по изготовлению экологичной одноразовой посуды из осинового шпона – ООО «Пикник». В настоящее время проектная мощность производства составляет более 2,35 тыс. наборов посуды в год, а объём инвестиций превышает планируемый на 3 млн руб.
По итогам визита Дмитрий Махонин высоко оценил ход реализации инвестпланов предприятий округа. Со своей стороны губернатор поручил профильным ведомствам оказать предпринимателям всестороннюю поддержку.
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