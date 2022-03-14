Губернатор оценил реализацию инвестиционных проектов в Нытве

Глава Пермского края Дмитрий Махонин побывал с визитом в Нытве - территории опережающего социально-экономического развития. На сегодня резидентами ТОСЭР «Нытва» являются 12 предприятий, 6 из которых уже запустили свои производства, создав 122 новых рабочих места.Среди них компания «Латофлекс Плюс», которая реализует инвестиционный проект по созданию производства лущеного шпона, который востребован на фанерных комбинатах. В настоящее время здесь завершено строительство производственной площадки и начался монтаж оборудования. Кроме того, подписан муниципальный контракт на строительство котельной за счет софинансирования Фондом развития моногородов. К осени 2022 года компания планирует запустить полный цикл производства лущеного шпона и создать 33 рабочих места.Еще один резидент ТОСЭР, который успешно запустил инвестиционный проект по изготовлению экологичной одноразовой посуды из осинового шпона – ООО «Пикник». В настоящее время проектная мощность производства составляет более 2,35 тыс. наборов посуды в год, а объём инвестиций превышает планируемый на 3 млн руб.По итогам визита Дмитрий Махонин высоко оценил ход реализации инвестпланов предприятий округа. Со своей стороны губернатор поручил профильным ведомствам оказать предпринимателям всестороннюю поддержку.