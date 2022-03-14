В Прикамье пройдет зимняя Спартакиада трудящихся

Региональное Министерство физической культуры и спорта Прикамья завершило прием заявок на участие в соревнованиях трудовых коллективов. В этом году титулы сильнейших будут оспаривать более 1,3 тыс. человек из 33 организаций Пермского края. Соревнования пройдут с 18 по 20 марта в Спортивном комплексе имени В.П. Сухарева.

Помимо таких постоянных участников Спартакиады как ПАО «Метафракс Кемикалс», АО «Пермский завод «Машиностроитель», Пермская и Краснокамская печатные фабрики ФАО «Гознак», ПАО Сбербанк, АО «ОДК-СТАР», АО «ГалоПолимер Пермь», «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники и ОХК «Уралхим» в г. Перми, АО «Новомет-Пермь», ПАО НПО «Искра» в этот раз к соревнованиям присоединяться и коллективы других предприятий и организаций. В их числе АО «Газпром газораспределение Пермь», ООО «Межрегионгаз Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез», АО «ОДК-Авиадвигатель», ГБУ Пермского края «Центр информационного развития Пермского края», ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ», ПКГУП «Теплоэнерго», АО «СтройПанельКомплект», АО «ПЗСП», ПАО ФК «Банк Открытие», сотрудники ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» и другие, пояснили в краевом Минспорта.

В программу II зимней Спартакиады трудящихся Пермского края войдут состязания по баскетболу (3х3), волейболу, гиревому спорту, лыжным гонкам, футболу (6х6), многоборью ВФСК ГТО, перетягиванию каната, соревнованиям спортивных семей, а также хоккею и шахматам.