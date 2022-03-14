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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.03.2022

В Прикамье пройдет зимняя Спартакиада трудящихся →

В Перми открывается городская ярмарка фермерских продуктов

На Комсомольском проспекте в Перми, близ проходных Пермского моторного завода, сегодня в полдень откроется городская ярмарка фермерских продуктов. На этот раз будут представлены мясные и рыбные деликатесы, мёд и кондитерские изделия. В качестве эксклюзива обещана плетеная мебель из экоротанга. Ярмарка проработает до 16 марта и будет от открыта с 12 до 20 часов.

Опубликовано: 14.03.2022 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.03.2022

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