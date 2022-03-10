← Морозы в Прикамье побили столетний рекорд
В Перми планируют увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд →
Прокуратура Перми проведёт «прямую линию» по защите прав предпринимателей
Принимаются звонки по вопросам реализации федерального закона №248 в части муниципального контроля, оказания мер поддержки предпринимательства в рамках федерального закона №209, взаимодействия между органами местной власти и хозяйствующими субъектами.
Звонки будут приниматься с 11:00 до 12:00 по телефону: 2-059-059.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Морозы в Прикамье побили столетний рекорд
В Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ
С 16 марта МФЦ начнут оказывать услуги без предварительной записи
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2022
Женщины назвали самые желанные подарки на 8 Марта
Доноры примут участие в акции в честь Международного женского дня
В Добрянском округе создали уникальный парк ледопадов
В Перми прошла акция ГИБДД «Цветы для автоледи»
Прикамские паралимпийцы вернулись в Пермь
Скончался Герой Советского Союза Василий Астафьев
Добавить комментарий: