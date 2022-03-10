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Морозы в Прикамье побили столетний рекорд
По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Перми был побит температурный рекорд. Столбик термометра опустился почти до отметки −27С, предыдущий рекорд −25,5С держался с 1905 года.
Как говорят синоптики, в ближайшие дни характер погоды не изменится.
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