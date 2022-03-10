В Перми планируют увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд

Разные размеры для разных нарушителей, штрафы для безбилетников в Перми обсуждались на круглом столе. Разлет в суммах не маленький - от предупреждения до пяти тысяч рублей.Фраза «На линии работает контроль» - страшный сон любого безбилетника. Но для Валерия, который свою фамилию предпочитает не называть — это будни. За 6 лет работы контролером видел всякое и, кажется, научился «разруливать» любой конфликт.Валерий, контролер: "Конфликтные ситуации, конечно, бывают, стараемся их избегать".С начала года на бескондукторную оплату проезда в Перми перешли уже 33 маршрута общественного транспорта. Каждый пассажир при входе теперь самостоятельно должен позаботиться о покупке билета, пусть и виртуального. Но случается это далеко не всегда.По статистике, за проезд в общественном транспорте Перми не оплачивает каждый пятый пассажир. По убыткам это сравнимо с зарплатой всех кондукторов. Так что с точки зрения экономики, для транспортной отрасли введение бескондукторной оплаты практически никак не сказалось. Это, скорее, вопрос справедливости и воспитания.Приучить пассажиров все-таки платить за проезд предлагают за счет изменения штрафных санкций. Если сейчас это 500 рублей на первый раз и 1000 за повторное нарушение, то в новой редакции наказание предлагают сделать более дифференцированным, от простого предупреждения до максимального - 5000 рублей за рецидив.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "При расчете суммы штрафа в размере 2500 рублей, мы отталкивались от той суммы, на которую можно совершить поездки, активно используя транспорт в течение одного месяца. Человеку выгоднее купить безлимитный проездной, нежели умышлено ездить, не оплачивая проезд". При обсуждении за круглым столом часть депутатов и общественников сумму стандартного штрафа для «зайцев» в 2,5 тысячи посчитали завышенной.Ирина Ермакова, руководитель фонда содействия развития города «Пермь -300»: "Эта сумма она существенна. Может быть, на какой-то период оставить в том размере, в каком он есть".По мнению других, безбилетники должны прочувствовать на себе всю тяжесть наказания. Проще каждый день покупать билет, чем раз месяц платить штраф. Ростислав Толмачев, глава фонда «Городские проекты» в Перми: "Смысл этого наказания и его размер в том, чтобы оно стимулировало благоразумных людей никогда вообще это правонарушение не совершать".Общественное обсуждение размера штрафов пока продолжается. Но многое будет зависеть от решения депутатов регионального парламента. Пленарное заседание, на котором запланировано обсуждение законопроекта, пройдет 17 марта.