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В Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ
По данным лабораторного мониторинга, случаи гриппа среди пациентов не выявлены, причиной болезни становились возбудители негриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы).
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