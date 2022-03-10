С 16 марта МФЦ начнут оказывать услуги без предварительной записи

С 16 марта все офисы и центры «Мои Документы» Пермского края начнут оказывать государственные, муниципальные и иные услуги без предварительной записи. Решению принято краевым оперштабом в связи со снижением числа заболевших. Госуслуги можно будет получить, как раньше: прийти в филиал, взять талон электронной очереди, дождаться приглашения в «окно» и оформить документы, – сообщили в МФЦ Прикамья. Существенного увеличения потока заявителей после отмены ограничений в учреждении не ожидают.«Даже в условиях предварительной записи объемы приема документов во всех отделениях сохранялись на прежнем уровне. Поэтому большого отложенного спроса на услуги МФЦ у нас не сформировалось», – отмечают в руководстве Пермского краевого МФЦ.Во всех помещениях МФЦ сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность – посетители и сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, при себе также желательно иметь собственную ручку для заполнения заявлений.