С 16 марта МФЦ начнут оказывать услуги без предварительной записи
«Даже в условиях предварительной записи объемы приема документов во всех отделениях сохранялись на прежнем уровне. Поэтому большого отложенного спроса на услуги МФЦ у нас не сформировалось», – отмечают в руководстве Пермского краевого МФЦ.
Во всех помещениях МФЦ сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность – посетители и сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, при себе также желательно иметь собственную ручку для заполнения заявлений.
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