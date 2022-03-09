«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2022
Прощание с Василием Астафьевым пройдет 10 марта
Совет отцов и сотрудники ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта
В Перми открыли центр для женщин, отсидевших срок за убийство абьюзеров
Пермский университет возвращается к очному формату обучения
«Ледовый сезон» в Перми продолжается
Женщины назвали самые желанные подарки на 8 Марта
Доноры примут участие в акции в честь Международного женского дня
В Добрянском округе создали уникальный парк ледопадов
В Перми прошла акция ГИБДД «Цветы для автоледи»
Прикамские паралимпийцы вернулись в Пермь
Скончался Герой Советского Союза Василий Астафьев
На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две легковушки
В Перми проверяют качество уборки снега в скверах и парках
В Перми прошел рейд на водоемах
Пермяки жалуются на качество воды в домах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.03.2022
Библиотека им. Горького открывает выставку к 8 Марта
"На круги своя". "БА-БА-ТУ" отмечает юбилей
Арктическое вторжение: в Прикамье может похолодать до -30
В Дзержинском районе открывается городская ярмарка
В Перми меняется организация движения
«ОДК-Авиадвигатель» вручил именные стипендии студентам ПНИПУ
Конкурс социальных проектов: грантовую поддержку получили 16 идей
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Женщины назвали самые желанные подарки на 8 Марта
Доноры примут участие в акции в честь Международного женского дня
В Добрянском округе создали уникальный парк ледопадов
В Перми прошла акция ГИБДД «Цветы для автоледи»
Прикамские паралимпийцы вернулись в Пермь
Скончался Герой Советского Союза Василий Астафьев
На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись две легковушки
В Перми проверяют качество уборки снега в скверах и парках
В Перми прошел рейд на водоемах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.03.2022
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