Женщины назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Исследования о самых востребованных подарках на 8 Марта провела компания «Vox populi». Во главе списка желаний цветы, 36% опрошенных социологами женщин признались, что это наиболее приятный подарок. 28% порадуются сертификату или деньгам. Каждая пятая – 21% - оценит билеты на концерт, в театр или романтический ужин. Ювелирные украшения порадуют 21% опрошенных. 16% проголосовали за косметику, парфюмерию, бижутерию. Главные аутсайдеры рейтинга – игрушки, сувениры, спиртное, конфеты, деликатесы и бытовая техника.
Компания также опросила мужчин. Почти половина – 48% - собрались дарить цветы. 17% - сертификат или деньги. На третьем месте парфюмерия, косметика и бижутерия – 12% опрошенных. Интересно, что 23% всех респондентов вообще ничего дарить не собирались.
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