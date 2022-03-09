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Доноры примут участие в акции в честь Международного женского дня
9 марта в Перми пройдет праздничная донорская акция в честь Международного женского дня. Традиционная весенняя донорская акция организована Пермской краевой станцией переливания крови при поддержке Пермского регионального отделения ВОД «Волонтеры — медики» и Пермского филиала компании «Nestle Россия».
В донорском холле станции переливания будет проведена информационная точка «Простые правила поддержания здоровья доноров», а также викторина, приуроченная к Международному женскому дню.
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