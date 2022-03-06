В Перми прошел рейд на водоемах. Спасатели говорят, что, несмотря на похолодание, лед на реках стал уже не прочным и, в отличие от осеннего, перед тем, как разойтись, не трещит, а разваливается мгновенно прямо под ногами.Первые признаки оттепели уже имеются - сантиметровые трещины по всему побережью. Рыбаки, однако, стоят на своём: мартовский лёд всё выдержит.Речь идет не только о толщине льда. Рыбалка в шлюзах Камской ГЭС запрещена круглый год, как зимой, так и летом. О наличии здесь особо охранной зоны говорят запрещающие знаки и колючая сетка по всему периметру.Андрей Теплых, государственный инспектор пермского отделения центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю: "Хоть лед и достаточно крепкий в настоящее время, но может произойти обрыв льда из-за изменения уровня воды, которую регулирует Камская ГЭС. Видно прекрасно, что льдина выходит, отрывается и может уйти вниз по течению вместе с рыбаками".И такие случаи здесь случаются часто, говорит зам начальника городского управления Гражданской защиты.Валерий Чертоляс, заместитель начальника МКУ "Пермское городское управление гражданской защиты": "Есть примеры большой безответственности, когда льдины откалываются вместе с рыбаками. Приходится принимать усилия, чтобы действительно спасти. Чтобы жизни и здоровью ничего не угрожало".В целях безопасности, в МЧС просят выбирать для зимнего отдыха разрешенные места. Некоторые из них меньше, чем в километре езды от охранных зон.Одно из безопасных и разрешенных мест для рыбалки - берег возле пляжа КамГЭС на остановке «Молодёжная».Даже невзирая на регулярные рейды возле Камской ГЭС, часть рыбаков признаётся: планы найти другое место рыбалки пока отсутствуют.Всё же на случай экстренных ситуаций, в МЧС напоминают о правилах поведения на воде. Крепкий лед - прозрачный и имеет голубой оттенок. Толщина льда должна быть не меньше 20 сантиметров. Расстояние между людьми на льду должно быть не меньше 5 метров. Ну, а если стали свидетелем ЧП на льду, срочно звоните спасателям по телефону 112.