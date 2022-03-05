«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.03.2022
Библиотека им. Горького открывает выставку к 8 Марта
"На круги своя". "БА-БА-ТУ" отмечает юбилей
Арктическое вторжение: в Прикамье может похолодать до -30
В Дзержинском районе открывается городская ярмарка
В Перми меняется организация движения
«ОДК-Авиадвигатель» вручил именные стипендии студентам ПНИПУ
Конкурс социальных проектов: грантовую поддержку получили 16 идей
Центробанк рассказал о новой преступной схеме мошенников
Горячая линия по вопросам COVID-19 переводится на единый федеральный бесплатный номер 122
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.03.2022
В выходные ограничат движение по ул. Локомотивной
Пермяк пытался купить автомобиль на фальшивые деньги
Все МФЦ Пермского края вернутся к обычному режиму работы с 16 марта
В Кудымкаре показали, что носили средневековые Прикамцы
Школы Прикамья оборудуют IT-инфраструктурой
Фабрика "Nestle" продолжит работу в Перми
С кошками на кухне. В Перми сотрудники полиции проверили кафе возле "Гачи"
Отделения Почты России изменят график работы в связи с 8 Марта
В Прикамье за сутки выявлено 2 950 заболевших COVID-19
В России изменились правила ремонта балконов
На улице Куйбышева изменится организация дорожного движения
«Марафон добрых дел». Нефтяники дарят библиотекам книги
«Песок и кровь». В Перми открылась выставка работ Франсиско Гойи и Пабло Пикассо
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Арктическое вторжение: в Прикамье может похолодать до -30
«ОДК-Авиадвигатель» вручил именные стипендии студентам ПНИПУ
Конкурс социальных проектов: грантовую поддержку получили 16 идей
Центробанк рассказал о новой преступной схеме мошенников
Горячая линия по вопросам COVID-19 переводится на единый федеральный бесплатный номер 122
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.03.2022
В выходные ограничат движение по ул. Локомотивной
Пермяк пытался купить автомобиль на фальшивые деньги
Все МФЦ Пермского края вернутся к обычному режиму работы с 16 марта
Школы Прикамья оборудуют IT-инфраструктурой
Добавить комментарий: