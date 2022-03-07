В Перми проверяют качество уборки снега в скверах и парках
В Индустриальном районе специалисты обследовали бульвар по улице Братьев Игнатовых, сквер на пересечении улиц Мира и Советской Армии, сквер у здания по улице Советской Армии, 4, сквер и бульвар по улице Космонавта Леонова и другие объекты озеленения.
В Мотовилихинском районе – сад им. Свердлова, сквер Журналистов, бульвар по улице Крупской от площади Дружбы до улицы Макаренко, сквер им. Гагарина, сквер по улице Аркадия Гайдара, сквер им. Розалии Землячки, бульвар по улице Металлистов.
В Орджоникидзевском районе специалисты района регулярно обследуют скверы у Дворца культуры им. Чехова, Дворца культуры им. Пушкина, Пионерский, Мичурина, у железнодорожной станции Молодёжная, по улице Кавказской, бульвар по улице Репина и парк им. Чехова.
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