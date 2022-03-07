В Перми проверяют качество уборки снега в скверах и парках

Как сообщается на сайте администрации Перми, специалисты администрации Ленинского района Перми регулярно проверяют качество уборки снега в скверах и парках. Так, в начале марта проведены проверки в сквере у театра оперы и балета им. Чайковского, в саду Декабристов, в сквере им. Татищева, на Соборной площади, на набережной, на территории сквера Уральских добровольцев. Представители администраций районов оперативно связывались с подрядчиком и просили устранить нарушения в кратчайшие сроки, если такие были зафиксированы. Сейчас перед всеми подрядными организациями стоит задача не снижать темпов вывоза снега. С начала зимнего содержания из города уже вывезено почти 1,5 млн кубометров снега. Из Ленинского района вывезено почти 300 тысяч кубометров.В Индустриальном районе специалисты обследовали бульвар по улице Братьев Игнатовых, сквер на пересечении улиц Мира и Советской Армии, сквер у здания по улице Советской Армии, 4, сквер и бульвар по улице Космонавта Леонова и другие объекты озеленения.В Мотовилихинском районе – сад им. Свердлова, сквер Журналистов, бульвар по улице Крупской от площади Дружбы до улицы Макаренко, сквер им. Гагарина, сквер по улице Аркадия Гайдара, сквер им. Розалии Землячки, бульвар по улице Металлистов.В Орджоникидзевском районе специалисты района регулярно обследуют скверы у Дворца культуры им. Чехова, Дворца культуры им. Пушкина, Пионерский, Мичурина, у железнодорожной станции Молодёжная, по улице Кавказской, бульвар по улице Репина и парк им. Чехова.