Арктическое вторжение: в Прикамье может похолодать до -30

Как прогнозируют синоптики, в Прикамье сегодня продолжится постепенное похолодание. Температуру днем в Перми обещают в пределах минус 4-5 градусов, ночью - до минус 10. Временами будет идти снег, порывы северного ветра могут достигать 17 метров в секунду. В дальнейшем морозы усилятся.

"В ночь на 6 марта похолодание усилится по северу до -20, по югу до -10...-15 градусов. Такая же температура с сильным ветром и метелями по югу края будет сохраняться в течение дня. В дальнейшем похолодание продолжится. Возможно, нас ждет три ночи с температурами ниже 20 градусов: 8, 9 и 10 марта. Температура в Перми может достичь -25, в низких местах по краю до -30, что близко к прошлогоднему мартовскому похолоданию, когда было -28", - рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов