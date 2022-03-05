«ОДК-Авиадвигатель» вручил именные стипендии студентам ПНИПУ

На предприятии "Авиадвигатель" прошла торжественная церемония вручения именных стипендий. Их обладателями стали студенты 5 курса аэрокосмического факультета Пермского политеха.Главное работать и видеть отдачу, - уверена Светлана Пантелеева, студентка пятого курса аэрокосмического факультета. Карьеру в «Авиадвигателе» строит уже полгода и чувствует себя на своем месте.Светлана Пантелеева, студент Аэрокосмического факультета ПНИПУ, стажер АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Знать, что где-то там, в небе, летает самолет, на двигателе, где стоит та деталь, которую я делала сама".Если есть талант, опыт — дело наживное. Главное не упустить нужного человека, - уверены в руководстве предприятия. Сегодня здесь вручают стипендии имени прославленных конструкторов - Аркадия Швецова и Павла Соловьева. Сумма в этом году впервые увеличена в два раза - до 100 тысяч рублей.Деньги – одновременно награда и стимул хорошо учиться. Сессия, сданная на «отлично» на аэрокосмическом факультете ПНИПУ — это ежемесячные стипендии. 10 тысяч от «Авиадвигателя», около 5 тысяч - от государства. Ну, а лучшие из лучших на пятом курсе получают стипендии именные — Швецова и Соловьева.Татьяна Снитко, директор по работе с персоналом АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Я бы сказала, для того чтобы быть хорошим инженером, надо иметь талант, поэтому мы пытаемся на входе отобрать талантливых ребят. И за все годы их обучения мы пытаемся показать, что они нам нужны".Как пример – история пятикурсника Сергея Швалёва. Один из двух стипендиатов этого года и полноправный разработчик в конструкторском бюро. Направление — расчеты систем охлаждения турбины двигателя.Сергей Швалёв, студент Аэрокосмического факультета ПНИПУ, стажер АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Я занимаюсь гидравлическими расчетами в турбине высокого давления, я работаю над такими актуальными двигателями, как ПД-8, ПД-35".Разработка продолжается, двигатели будут. Несмотря на санкции против российских авиапредприятий. Во многом потому, что уже созданный первый двигатель перспективного семейства, ПД–14, уже был практически полностью отечественным. За исключением нескольких компонентов.Тахир Хайрулин, первый заместитель управляющего директора - генерального конструктора - начальник ОКБ АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Мы очень серьезно и ответственно работаем над импортозамещением, и в ближайшее время эти компоненты заменим на отечественные аналоги".Одна из задач пермских авиаконструкторов — разработка первого в истории страны двигателя ПД-35 для дальнемагистральных самолетов, способных летать через океан. Уже создан газогенератор ПД-35, первые испытания прошли успешно.Вообще в «Авиадвигателе» настолько уверены в своем завтра, что прекращать инвестиции в будущее не собираются. Люди, которые сегодня получили стипендии имени Швецова и Соловьева, завтра встанут в один ряд с разработчиками новых двигателей, таких как ПД-8, ПД-35, очередные модификации ПД-14.