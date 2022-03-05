Конкурс социальных проектов: грантовую поддержку получили 16 идей

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сегодня встретился с победителями краевого конкурса социальных проектов. Лучшими за год признаны 16 различных идей. Например, на один из выигранных грантов организовали акцию "Десант Прикамья", что-то вроде Тимуровского движения. Прихода таких гостей Мария Собянина не ожидала. В детстве ветеран труда и сама состояла в Тимуровских отрядах, поэтому смело дает указания молодежи. Крышу бы в сарае почистить.Мария Собянина: "Огород начнется, там больше будет работы, а сейчас вот снег".У частников патриотической акции "Десант Прикамья" смена в Карагайском районе подходит к концу. За это время молодежь помогала не только адресно пожилым людям, но и проводила просветительскую и творческую работу со школьникам. Приезжает «десант» в отдаленные территории края. Мария Михалева, командир отряда молодёжной патриотической акции "Десант Прикамья" в Карагайском районе: "Наша деятельность не заканчивается на 10 днях, которые мы проводим в районах. Мы продолжаем работать весь год и напитываем друг друга эмоциями".Еще один победитель краевого конкурса социальных проектов - «Ресурсный центр пермской академии айкидо». На грант удалось возвести новый зал в центре города. Здесь могут заниматься бесплатно дети, студенты, инвалиды и малообеспеченные семьи.Денис Гатаулин, руководитель пермской академии айкидо: "За полгода проекта различные мероприятия проекта посетило более 1100 человек, постоянно занимаются более 70 инвалидов, детей".В 2021 году грантовую поддержку получили 16 идей, которые продолжают свою реализацию сейчас. С победителями краевого конкурса социальных проектов, который проводится при поддержке фонда грантов губернатора, встретился глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он отметил, что такие идеи - серьезный ресурс для развития Пермского края. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Некоммерческий сектор является ключевым для нас. Мы будем максимально бережно относиться к каждой НКО, и помогать реализовывать те или иные социальные проекты".Софинансирование конкурса наряду с региональным бюджетом предоставляет Фонд президентских грантов. Как заявлено, Пермский край занимает шестое место в стране по объему привлеченных средств на поддержку некоммерческого сектора.