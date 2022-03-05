← Центробанк рассказал о новой преступной схеме мошенников
«ОДК-Авиадвигатель» вручил именные стипендии студентам ПНИПУ →
Конкурс социальных проектов: грантовую поддержку получили 16 идей
Мария Собянина: "Огород начнется, там больше будет работы, а сейчас вот снег".
У частников патриотической акции "Десант Прикамья" смена в Карагайском районе подходит к концу. За это время молодежь помогала не только адресно пожилым людям, но и проводила просветительскую и творческую работу со школьникам. Приезжает «десант» в отдаленные территории края. Мария Михалева, командир отряда молодёжной патриотической акции "Десант Прикамья" в Карагайском районе: "Наша деятельность не заканчивается на 10 днях, которые мы проводим в районах. Мы продолжаем работать весь год и напитываем друг друга эмоциями".Еще один победитель краевого конкурса социальных проектов - «Ресурсный центр пермской академии айкидо». На грант удалось возвести новый зал в центре города. Здесь могут заниматься бесплатно дети, студенты, инвалиды и малообеспеченные семьи.
Денис Гатаулин, руководитель пермской академии айкидо: "За полгода проекта различные мероприятия проекта посетило более 1100 человек, постоянно занимаются более 70 инвалидов, детей".
В 2021 году грантовую поддержку получили 16 идей, которые продолжают свою реализацию сейчас. С победителями краевого конкурса социальных проектов, который проводится при поддержке фонда грантов губернатора, встретился глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он отметил, что такие идеи - серьезный ресурс для развития Пермского края. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Некоммерческий сектор является ключевым для нас. Мы будем максимально бережно относиться к каждой НКО, и помогать реализовывать те или иные социальные проекты".
Софинансирование конкурса наряду с региональным бюджетом предоставляет Фонд президентских грантов. Как заявлено, Пермский край занимает шестое место в стране по объему привлеченных средств на поддержку некоммерческого сектора.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Центробанк рассказал о новой преступной схеме мошенников
Горячая линия по вопросам COVID-19 переводится на единый федеральный бесплатный номер 122
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.03.2022
В выходные ограничат движение по ул. Локомотивной
Пермяк пытался купить автомобиль на фальшивые деньги
Все МФЦ Пермского края вернутся к обычному режиму работы с 16 марта
Школы Прикамья оборудуют IT-инфраструктурой
Фабрика "Nestle" продолжит работу в Перми
С кошками на кухне. В Перми сотрудники полиции проверили кафе возле "Гачи"
Отделения Почты России изменят график работы в связи с 8 Марта
Добавить комментарий: