Центробанк рассказал о новой преступной схеме мошенников

В Центральном банке России сегодня предупредили о резко возросшей активности мошенников. Они звонят по телефону и сообщают, что, якобы, из-за отключения некоторых банков от международной системы SWIFT деньги обычных клиентов, лежащие на вкладах, могут исчезнуть. Чтобы этого не произошло, людям срочно предлагают перевести сбережения на другие, некие безопасные счета. Что делать ни в коем случае нельзя?Сама по себе система международных платежей «Свифт» создана специально для обслуживания экспортно-импортных операций. Но в России, по словам экономистов, давно уже работают свои успешные аналоги.Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов пермского филиала НИУ Высшая школа экономики: "Для тех, кто является владельцем карт, даже этих банков, которые попали под санкции, это ничем не грозит, потому что все операции осуществляются через другие системы российские".В итоге бояться не стоит, но знать надо обязательно. Банковские мошенники, это отнюдь не забывчивый кассир, который просто не сдал сдачи. Потерпевшие зачастую лишаются всех своих сбережений. И вопреки расхожему мнению, на удочку мошенников чаще всего попадают не пожилые люди, в центре внимания средний возраст - от 30 до 49 лет. Только в прошлом году, по данным полиции, в Прикамье зафиксировано более восьми с половиной тысяч краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Размер ущерба более миллиарда рублей. Последняя придумка преступников - «безопасные счета» или некие списки, по которым карту никогда не заблокируют.Михаил Теплоухов, заместитель управляющего отделения Пермь Уральского ГУ Банка России: "Никаких безопасных специальных счетов не существует. Ни Банк России, ни кредитные организации, ни правоохранительные органы не будут звонить нашим гражданам, и предлагать перевести денежные средства на безопасный счет".Точно так же нет никаких безопасных списков, для включения в которых надо назвать всего лишь свои банковские реквизиты. Услышав такую просьбу по телефону, единственный верный способ - положить трубку и набрать номер своего банка, указанный на карте.