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Центробанк рассказал о новой преступной схеме мошенников
Сама по себе система международных платежей «Свифт» создана специально для обслуживания экспортно-импортных операций. Но в России, по словам экономистов, давно уже работают свои успешные аналоги.
Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов пермского филиала НИУ Высшая школа экономики: "Для тех, кто является владельцем карт, даже этих банков, которые попали под санкции, это ничем не грозит, потому что все операции осуществляются через другие системы российские".
В итоге бояться не стоит, но знать надо обязательно. Банковские мошенники, это отнюдь не забывчивый кассир, который просто не сдал сдачи. Потерпевшие зачастую лишаются всех своих сбережений. И вопреки расхожему мнению, на удочку мошенников чаще всего попадают не пожилые люди, в центре внимания средний возраст - от 30 до 49 лет. Только в прошлом году, по данным полиции, в Прикамье зафиксировано более восьми с половиной тысяч краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Размер ущерба более миллиарда рублей. Последняя придумка преступников - «безопасные счета» или некие списки, по которым карту никогда не заблокируют.
Михаил Теплоухов, заместитель управляющего отделения Пермь Уральского ГУ Банка России: "Никаких безопасных специальных счетов не существует. Ни Банк России, ни кредитные организации, ни правоохранительные органы не будут звонить нашим гражданам, и предлагать перевести денежные средства на безопасный счет".
Точно так же нет никаких безопасных списков, для включения в которых надо назвать всего лишь свои банковские реквизиты. Услышав такую просьбу по телефону, единственный верный способ - положить трубку и набрать номер своего банка, указанный на карте.
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