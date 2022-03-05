Горячая линия по вопросам COVID-19 переводится на единый федеральный бесплатный номер 122

За время пандемии в колл-центр по вопросам коронавируса и ОРВИ от жителей Пермского края поступило 458,6 тыс. обращений, сообщили в Министерстве информационного развития и связи Прикамья (МИРС). Напомним, данный канал связи был открыт по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в самом начале пандемии коронавируса – в марте 2020 года.В настоящее время звонки операторам колл-центра поступают по телефонным номерам двух горячих линий: общекраевой – 8 (342) 258-07-87, а с лета 2021 года – еще и федеральной – 122.С 14 марта операторы общекраевой горячей линии по вопросам ОРВИ и COVID-19 будут принимать все обращения только по телефону 122. Это единый федеральный короткий номер, звонки на который для жителей бесплатны (как со стационарных, так и с мобильных телефонов). Кроме того, обращаться в колл-центр станет удобнее, так как короткий номер легче запомнить. При этом количество операторов колл-центра не изменится: как и прежде, число сотрудников, принимающих звонки, будет регулироваться в зависимости от интенсивности обращений жителей, и при необходимости – увеличиваться.После перехода на федеральный номер при наборе старого автоинформатор сообщит жителям о прекращении его работы и укажет, куда необходимо обратиться.После перевода горячей линии на единый номер 122 по вопросам, касающимся функций Роспотребнадзора, по-прежнему следует обращаться по телефонам ведомства (горячая линия – 8 (342) 211-48-48, единый консультационный центр, работающий круглосуточно – 8-800-555-49-43)