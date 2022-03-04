Все МФЦ Пермского края вернутся к обычному режиму работы с 16 марта

В соответствии с решением оперштаба по противодействию распространению COVID-19 с 16 марта все офисы и центры «Мои Документы» Пермского края будут оказывать государственные, муниципальные и иные услуги без предварительной записи. Госуслуги можно будет получить, как раньше: прийти в филиал, взять талон электронной очереди, дождаться приглашения в «окно» и оформить документы, – сообщили в МФЦ Прикамья. До 16 марта посетителей будут принимать по предварительной записи.
Напомним, ранее краевой оперштаб отменил QR-коды, подтверждающие наличие у граждан иммунитета (после вакцинации и болезни), которые были введены в качестве фильтра безопасности при посещении мест массового пребывания людей.
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