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Пермяк пытался купить автомобиль на фальшивые деньги
"Установлено, что осужденный в мае 2021 года имея при себе поддельные денежные средства - 47 купюр номиналом 5 тыс. рублей каждая, в общей сумме 235 тыс. рублей, использовал их в качестве средства платежа при оплате приобретаемого в Перми автомобиля. Заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации изъяты из незаконного оборота", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пермский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу защитника осужденного без удовлетворения.
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