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Школы Прикамья оборудуют IT-инфраструктурой
Wi-Fi точки и камеры видеонаблюдения появились, в том числе, и в отдаленных населенных пунктах. У учителей теперь есть доступ к интернету, при этом скорость передачи данных составляет до 100 Мб/с. Сельские педагоги получили возможность оперативно заполнять журналы в электронной образовательной системе ЭПОС, а также пользоваться ее библиотекой. Кроме того, установка оборудования позволила повысить уровень безопасности в школах.
Работа по обеспечению образовательных организаций оборудованием в рамках нацпроекта будет продолжена и в этом году. Предполагается установка оборудования в более чем 600 школах Прикамья.
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