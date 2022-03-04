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Фабрика "Nestle" продолжит работу в Перми
«Наши фабрики в России продолжают свою работу. Наша цель — обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания — от детского питания до готовых завтраков», - сообщили в пресс-службе пермского филиала "Nestle".
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