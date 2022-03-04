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В Прикамье за сутки выявлено 2 950 заболевших COVID-19
По состоянию на утро 4 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли – 1 420 217 человека. 1 359 202 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 286 пациентов. Из них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 405 человек.
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