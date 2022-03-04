В России изменились правила ремонта балконов. Согласно новому закону, чтобы сделать перепланировку или даже остекление, нужно получать специальное разрешение в районной администрации. Кого это касается и как поступать тем, у кого уже все сделано?В стране меняются правила остекления балконов. Если раньше за самоуправство штрафовали только граждан, то теперь под санкции попадают еще и юридические лица. Если суд обяжет привести в первоначальное положение то, что подверглось перепланировке, все работы необходимо будет проводить за свой счет.Илья Дёмин, юрист: "Что касается старого остекления, которое есть: если оно сделано до 2006 года, до вступления правил в силу, то оставят всё как есть, если это не несет угрозы безопасности. Если перепланировка была сделана после 2006 года, у вас всё равно есть шанс доказать, что она не несет угрозы. Но в любом случае, необходимо сделать разрешение".Запретить перепланировку вам могут в нескольких случаях. Нельзя увеличивать площадь балкона больше, чем на 30 кв. см. Использовать помещение, как кладовку. Объединять комнату с лоджией.Согласовывать с районной администрацией также придется и решение организовать мини-сад со свисающими во все стороны лианами. Вопрос придется решить и с весенней наледью на балконах.Конечно, законодательно прописанный запрет на выращивание таких сосулек отсутствует. Однако, если ледяная глыба не дай Бог рухнет на прохожего, ответственность будет нести именно собственник этого балкона.По словам юристов, обычные пластиковые окна на балконе многоквартирного дома ничего не нарушают и дополнительных разрешений не требуют. Без согласования с ТСЖ и администрацией района можно заменять окна и балконные двери, утеплять стены, а также устанавливать дополнительные стекла внутри самого балкона.