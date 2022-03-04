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В России изменились правила ремонта балконов
Запретить перепланировку вам могут в нескольких случаях. Нельзя увеличивать площадь балкона больше, чем на 30 кв. см. Использовать помещение, как кладовку. Объединять комнату с лоджией.
Согласовывать с районной администрацией также придется и решение организовать мини-сад со свисающими во все стороны лианами. Вопрос придется решить и с весенней наледью на балконах.Конечно, законодательно прописанный запрет на выращивание таких сосулек отсутствует. Однако, если ледяная глыба не дай Бог рухнет на прохожего, ответственность будет нести именно собственник этого балкона.По словам юристов, обычные пластиковые окна на балконе многоквартирного дома ничего не нарушают и дополнительных разрешений не требуют. Без согласования с ТСЖ и администрацией района можно заменять окна и балконные двери, утеплять стены, а также устанавливать дополнительные стекла внутри самого балкона.
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