Отделения Почты России изменят график работы в связи с 8 Марта
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Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
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Отделения Почты России изменят график работы в связи с 8 Марта
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В России изменились правила ремонта балконов
На улице Куйбышева изменится организация дорожного движения
«Марафон добрых дел». Нефтяники дарят библиотекам книги
«Песок и кровь». В Перми открылась выставка работ Франсиско Гойи и Пабло Пикассо
В Перми реконструируют стадион «Юность» и дворец спорта «Орленок»
Придумывала детей. В Кунгуре медсестра поликлиники обвиняется в хищении детского питания
В Перми изменится автобусный маршрут №88
В Перми состоялось техническое открытие нового корпуса школы "Синтез"
Глава Кизела переименовал свой город
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