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На улице Куйбышева изменится организация дорожного движения
Как рассказали в Пермской дирекции дорожного движения, перекрёсток улиц Куйбышева и Никулина оборудован светофорами для обеспечения безопасного выезда транспортных средств с улицы Никулина на улицу Куйбышева и перехода её жителями. При этом существующие светофоры на пешеходном переходе у остановки трамвая ««АО Инкар» будут демонтированы, а сам пешеходный переход через улицу Куйбышева – перенесён ближе к улице Никулина.
Для повышения безопасности движения светофорный объект оборудован устройствами звукового и голосового сопровождения для пешеходов и информационными секциями для предупреждения водителей транспортных средств о возможном движении людей по пешеходным переходам.
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