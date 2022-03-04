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«Марафон добрых дел». Нефтяники дарят библиотекам книги
Арина Шитова: "Бывает очень резкое желание почитать именно бумажные книги, а не сидеть в планшете и в телефоне".
И как раз сегодня - праздничное пополнение фондов - пермские нефтяники по инициативе президента благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперовой приехали с подарками: здесь Пушкин, собрание сочинений Бориса Заболотских и не только.Сейчас, когда практически всё можно найти в интернете, про классические носители информации всё равно забывать нельзя, так же, как и сто и больше лет назад, книга - это и источник знаний, и лучший подарок.
Это благотворительная акция - «Нефтяники - сельским библиотекам» в рамках «Марафона добрых дел». Всего по краю библиотечные фонды пополнятся на тысячу книг. Что касается Чернушки - часть изданий останется здесь, часть отправится в библиотеки округа. Елена Шаяхметова, директор централизованной библиотечной системы Чернушинского городского округа: "Эта акция очень отличная, потому что мы пополняем свои фонды этими книгами. И нам нравится эта акция, мы рады, что она у нас имеется, и очень благодарны".
Современная библиотека, по словам специалистов, это не просто стеллажи и сотни книг на любой вкус. Сегодня это целый сплав, когда переплетаются хай-тек и классика, с одной целью - учить и развивать.
Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Как печатные издания, так и новые современные технологии. Мы, как компания, для нас очень важно - поддержка и в рамках акции «Нефтяники - сельским библиотекам», и в рамках конкурса социальных и культурных проектов". Вообще, за последние годы благодаря поддержке нефтяников, библиотеки по всему краю обновили мебель и фонды, появляются литературные гостиные и киносалоны, детские уголки и многое другое. Следующий этап книжного марафона пройдет в мае, его планируется приурочить к общероссийскому Дню библиотек.
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