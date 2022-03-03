«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.03.2022
В театре оперы и балета объявили о скидках на мартовский репертуар
Житель Перми признан виновным в покушении на сбыт героина
Пешеход, упавший на трамвайные рельсы, госпитализирован
В Перми отмечают Всемирный день чтения вслух
Федерация дзюдо Пермского края подвела итоги 2021 года
За сутки в Прикамье выявлено 2 882 случая коронавируса
С начала года вертолетом санавиации доставлены в Пермь 17 пациентов
Пермяки смогут получить налоговый вычет за занятия спортом
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Жилищные сертификаты для детей-сирот: размер выплат будет дифференцированным
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2022
В Перми ищут пострадавших от таксиста-насильника
В Перми на линию вышел электробус
Пермский Театр-Театр объявил о снижении цен на мартовские спектакли
На Краснокамском направлении продлены маршруты «Ласточек»
QR-коды отменят. Оперштаб предложил снять ряд ограничений
Прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам благоустройства
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Пешеход, упавший на трамвайные рельсы, госпитализирован
В Перми отмечают Всемирный день чтения вслух
Федерация дзюдо Пермского края подвела итоги 2021 года
В Прикамье немного похолодает
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Пермяки смогут получить налоговый вычет за занятия спортом
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