В театре оперы и балета объявили о скидках на мартовский репертуар
В афише - ироничные спектакли «Севильский цирюльник» и «Тщетная предосторожность», вдохновляющий концерт хора Parma Voices — Sacrum convivium («Священная трапеза»), любовная историю «Ромео и Джульетты», вечер британской хореографии «Зимние грёзы» и другие постановки. ⠀
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