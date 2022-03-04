В Перми прошел автопробег, инициированный «Молодой гвардией»
Роман Сусарин, участник автопробега: "Меня очень беспокоит, что происходит на Украине в ЛНР и ДНР. Я полностью поддерживаю позицию нашего государства и нашего правительства. Поэтому, я считаю это правильным".Дан старт, все машины выезжают на городские улицы.
Маршрут автопробега проходит по центральным городским улицам, в нем принимает участие 27 автомобилей, где находится 35 человек.
Автопробег инициировала «Молодая гвардия» партии «Единая Россия».
Ринат Сагидуллин, член регионального штаба «Молодой гвардии Единой России»: "Люди, мы им предложили эту идею, и они сами согласились, и буквально за пару дней согласились - и вот мы здесь".Большая часть участников - студенты.
Михей Гареев, участник автопробега: "К сожалению, очень сложные времена, и важно поддерживать народ, который столкнулся с такой ситуацией нелегкой. Я считаю, что каждый уважающий гражданин должен поддерживать и уважать сограждан".
Колонна двигалась по маршруту без остановок.Ярослав Комунин, участник автопробега: "Я прекрасно представляю, как сложно нашим братьям из ближайших республик, как тяжело нашим соотечественникам, которые им помогают. И таким малым способом я могу их хоть как-то поддержать".
Колонна проехала по улице Ленина, поднялась по Комсомольскому проспекту к «Башне смерти», после спустились к Соборной площади и конечная точка возле музея «Россия - моя история».
Дмитрий Буланов.
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