В Перми прошел автопробег, инициированный «Молодой гвардией»

В Перми сегодня состоялся автопробег в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. В акции приняли участие 35 человек. 27 автомобилей с флагами проехали по центральным улицам города. К российскому триколору в каждую машину добавили еще два флага. Красный, синий и черный — цвета Донецкой Народной Республики. Вместо черного цвета голубой — это Луганская Народная Республика.Роман Сусарин, участник автопробега: "Меня очень беспокоит, что происходит на Украине в ЛНР и ДНР. Я полностью поддерживаю позицию нашего государства и нашего правительства. Поэтому, я считаю это правильным".Дан старт, все машины выезжают на городские улицы.Маршрут автопробега проходит по центральным городским улицам, в нем принимает участие 27 автомобилей, где находится 35 человек.Автопробег инициировала «Молодая гвардия» партии «Единая Россия».Ринат Сагидуллин, член регионального штаба «Молодой гвардии Единой России»: "Люди, мы им предложили эту идею, и они сами согласились, и буквально за пару дней согласились - и вот мы здесь".Большая часть участников - студенты.Михей Гареев, участник автопробега: "К сожалению, очень сложные времена, и важно поддерживать народ, который столкнулся с такой ситуацией нелегкой. Я считаю, что каждый уважающий гражданин должен поддерживать и уважать сограждан".Колонна двигалась по маршруту без остановок.Ярослав Комунин, участник автопробега: "Я прекрасно представляю, как сложно нашим братьям из ближайших республик, как тяжело нашим соотечественникам, которые им помогают. И таким малым способом я могу их хоть как-то поддержать".Колонна проехала по улице Ленина, поднялась по Комсомольскому проспекту к «Башне смерти», после спустились к Соборной площади и конечная точка возле музея «Россия - моя история».Дмитрий Буланов.