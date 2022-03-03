В фойе дворца культуры слепых открылась выставка творческих работ тренера по дзюдо Ильи Мингалиева «Душой написанный пейзаж». В ДК ВОС Илья Мингалиев работает тренером по адаптивному дзюдо, людей с нарушениями зрения и слуха- доводит до уровня паралимпийской сборной. Тяга к творчеству с детства- занимался лепкой, закончил кунгурский художественный техникум. Картины пишет между тренировками и по ночам. Чаще остального вдохновляют пейзажи вблизи посёлка Павловский в Очёрском районе. Там в летний период на спортивной базе «Олимпиец» проходят учебно- тренировочные сборы прикамских дзюдоистов. Техника написания разная: уголь, пастель.Илья Мингалиев, тренер МАУ СШОР по дзюдо г. Перми "Пермский Кодокан": "Творчество осталось, и когда есть промежутки, когда у меня есть время, я себя успокаиваю, начал писать. Пруд в Павловске. Это вот наш лагерь. Забор лагеря. Когда мы занимались на татами- я увидел красоту и написал лес за забором".