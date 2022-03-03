Житель Перми признан виновным в покушении на сбыт героина
Осенью полицейские в ходе патрулирования Кировского района остановили подозрительного мужчину с признаками наркотического опьянения. Гражданина доставили в отдел полиции. При личном досмотре стражи порядка обнаружили у него несколько свертков с порошкообразным веществом. Задержанный пояснил, что является закладчиком одного из интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. В ходе обысков было изъято около 200 граммов героина.
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